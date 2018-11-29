Глава регионального ГИБДД рассказал, почему в Калининграде нельзя купить права

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-29T12:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде сегодня невозможно купить водительские права. Об этом в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» сказал начальник управления ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубёнов.

- На сегодняшний день эта возможность исключена по той причине, что классы сдачи теоретических экзаменов оборудованы камерами видеонаблюдения. Все системы сдачи экзаменов подведены к Федеральной информационной системе ГИБДД (ФИС ГИБДД), администратором которой является наше Главное Управление, находящееся в Москве. То есть в процесс сдачи теоретического экзамена наш сотрудник вмешаться никаким образом не может, - пояснил Геннадий Бубёнов.

При этом начальник УГИБДД региона отметил, что учат в калининградских автошколах не очень хорошо – на это жалуются кандидаты.

- Мы отслеживаем процентное соотношение сдачи экзаменов с первого раза. На сегодняшний день у нас сдача экзамена с первого раза по всем трем направлениям – теория, площадка и город – составляет 17%. Плохо сдают. Если теорию сдают 70 процентов, то площадка и город – все хуже и хуже. Учат не очень хорошо. Жалуются кандидаты. Неоднократно приходили ко мне на прием граждане, которые не сдавали экзамены, особенно практические. Они говорили о том, что действительно качество обучения и количество часов вождения недостаточно. Остается рекомендовать автошколам обратить внимание на эту проблему, – сказал Геннадий Бубёнов.