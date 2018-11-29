Под Зеленоградском задержали группу старателей-рецидивистов с 4 кг янтаря

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-29T12:23:55+03:00

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В Зеленоградском районе задержали группу старателей, которые незаконно добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Операцию по задержанию провели при силовой поддержке бойцов ОМОН в районе поселка Надеждино. У злоумышленников изъяли три мотопомпы, лопату и 4 кг янтаря.

В полиции отметили, что задержанные ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за добычу янтаря. Не остановили их и новые штрафы за самовольную добычу янтаря, которые сейчас составляют от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.