2018-11-29T12:43:19+03:00
Общество

Кант позади: Елизавета Петровна резко вырвалась вперед в голосовании за имя для аэропорта Калининграда

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Народное голосование за имя, которым назовут калининградский аэропорт «Храброво», продолжается – поучаствовало уже 112 тысяч 474 человек. Императрица Елизавета Петровна резко вырвалась вперед, хотя еще в среду отрыв был минимальный и составлял около тысячи голосов. За нее, согласно данным сайта проекта «Великие имена России», проголосовало уже 40 тысяч 244 человека.

По состоянию на четверг 29 ноября кандидатуру Канта поддержали 32 тысячи 166 человек. Великий философ занимает второе место.

Александр Василевский третий (26923 голоса), Иван Черняховский четвертый (13141 голос).

Финальное голосование на сайте великиеимена.рф заканчивается 30 ноября в 23.59 по мск. Победители будут объявлены 4 декабря после обработки всех анкет.

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