2018-11-29T12:48:55+03:00
Происшествия

Калининградец захотел майнинговую ферму и для начала потерял 72 тысячи рублей

Все необходимое оборудование пообещал привезти знакомый, который, получив деньги авансом, исчез
Игорь ОРЕХОВ
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Житель Калининграда решил обзавестись майнинговой фермой и начать качать биткойны миллионами. Дело оставалось за малым – приобретением компьютерного оборудования. Но тут очень вовремя отыскался шапочный знакомец, который пообещал достать все необходимое быстро и задешево. Возле одного из магазинов компьютерных гаджетов в Московском районе будущий майнинговый фермер вручил поставщику 72 тысячи рублей в обмен на устное заверение, что видеокарты не сегодня – завтра будут доставлены прямиком из-за границы.

Время шло – заказ все не приходил. Вместе с деньгами пропал и продавец, который перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения по интернету. Сообразив, наконец, что стал жертвой гнусного обмана, калининградец отправился в полицию.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили настоящие анкетные данные злоумышленника, а также его местонахождение, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний калининградец, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК России «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Сейчас махинатора трясут на предмет причастности к другим преступлениям подобного рода – есть оперативные сведения, что жаждавших стать криптовадютными миллионерами уголовник "разводил" целыми сериями.

С возвращением в реальный мир, господа!

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