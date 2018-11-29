2018-11-29T13:26:18+03:00
Общество

Власти выделили 6,5 млн рублей организаторам восьми фестивалей и праздников в регионе

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде определили победителей конкурса «Поддержка мероприятий, имеющих туристическую привлекательность». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Победителями конкурса стали восемь мероприятий, которые прошли в этом году в регионе: III Мировой чемпионат фейерверков, V международный гастрономический фестиваль «Городской пикник Street Food Weekend 2018», международный гастрономический фестиваль «Fish Food Festival 2018», VIII Немецко-российские дни неигрового кино в Калининграде «Территория кино», российский фестиваль короткометражного кино «Короче», международный праздник «Хлеба и молока», фестиваль эпохи викингов «Кауп», форум «Гастрономический туризм и стритфуд».

Победители конкурса получат субсидию из областного бюджета на общую сумму 6 миллионов 536 тысяч рублей.

- Конкуренция среди заявителей была высокая. Особенности распределения субсидий в этом году в том, что принимались заявки и от организаторов мероприятий, которые были проведены в прошлом году, – сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

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