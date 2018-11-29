Трагедия в Калининграде: Утром родители обнаружили 13-летнюю дочь мертвой

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-29T14:18:38+03:00

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Утром 29 ноября в Центральном районе Калининграда родители обнаружили свою 13-летнюю дочь без признаков жизни. Прибывшим по вызову врачам «Скорой помощи» оставалось лишь констатировать факт гибели школьницы и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального Управления Следственного комитета России.

О точных причинах смерти подростка можно будет говорить лишь спустя несколько дней, когда станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно предварительным данным, летальный исход мог быть вызван передозировкой медицинских препаратов. По информации из неофициальных источников, не исключается и версия суицида.