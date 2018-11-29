На Большой Окружной образовалась огромная пробка из-за аварии около гурьевского кольца

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-29T13:40:09+03:00

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В четверг днем на Большой Окружной образовалась огромная пробка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

- Что происходит на окружной перед кольцом Гурьевским? Уже час ровно едем по 5 метров..., - написал один из очевидцев.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено от улицы Горького до кольца. Скорость движения составляет не более 7 км/ч.

Другие очевидцы сообщают, что причиной огромной пробки действительно стала авария около гурьевского кольца.