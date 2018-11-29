Три калининградки задолжали по кредитам, которые не брали

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-29T14:12:13+03:00

Как выяснилось, крупные ссуды на ничего не подозревавших женщин оформила сотрудница одного из банков

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Когда 58-летней жительнице Калининграда вдруг стали звонить из банка, требуя погасить кредит в размере 300 тысяч рублей, она изрядно удивилась. Ибо никакого кредита она в ближайшем обозримом прошлом не брала.

После заявления пенсионерки в полицию оперуполномоченные угрозыска установили, что кредитную карту с лимитом на кругленькую сумму на имя горожанки тайком от нее оформила одна из сотрудниц пресловутого банка. После чего якобы погашенную после активации кредитку подменила недействующей и обналичила денежные средства, «которыми распорядилась по своему усмотрению».

В процессе расследования выяснилось, что по той же схеме ушлая банкирша подставила еще двух калининградок. На 20-летней девушке в результате повис долг в 32 тысячи рублей, а 42-летняя дама оказалась заемщицей 145 тысяч целковых.

Итог: за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, подозреваемой грозит лишения свободы на срок до шести лет.