В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили три неисправных рейсовых автобуса

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-29T14:47:25+03:00

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В четверг утром в сотрудники Центра дорожного и технического надзора выявили сразу три рейсовых автобуса с грубейшими техническими неисправностями. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

- В ходе осмотра было выявлено, что на одном автобусе были установлены шины с различным рисунком протектора, резина была сильно изношена. Это может привести к ДТП из-за низкого сцепления резины с проезжей частью, - отметили в ГИБДД. У других автобусов не оказалось диагностических карт и недостатки в должном оформлении документации перед выездом.

По выявленным фактам проводится проверка.