2018-11-29T15:16:23+03:00
Общество

В калининградских больницах не хватает 368 врачей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В медицинских организациях Калининградской области по состоянию на 1 октября остаются вакантными более 797 должностей. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

В частности, в области не хватает 368 врачей и 429 специалистов со средним медицинским образованием.

Самые востребованные врачи – это участковые терапевты – 48 вакансий, отметил Кравченко. Также не хватает педиатров (46 вакансий), неврологов (16 вакансий), оториноларингологов (14), анестезиологов - реаниматологов (16 вакансий) и врачей скорой медицинской помощи (14 вакансий).

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