2018-11-29T15:18:36+03:00
Происшествия

Калининградец напрасно не сдал в полицию найденный обрез ружья

Теперь жителю Нестерова грозит лишение свободы на срок до четырех лет
Игорь ОРЕХОВ
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В Нестерове 26-летнего местного жителя угораздило найти в одном из сараев обрез ружья калибра 5,6 мм. Пораскинув мозгами, что для него будет выгоднее: снести волыну в полицию и получить причитающееся по закону вознаграждение или оставить для личного пользования, нестеровец остановился на последнем варианте.

Сначала парень перепрятал находку понадежнее – во всяком случае, так ему самому казалось. И видимо, только казалось, потому что, когда он, наконец, извлек обрез из тайника и повез домой, обоих взяли оперативники угрозыска. И теперь ранее уже судимый любитель стрелкового оружия готовится отбывать очередной срок.

Тяжело в райцентре без обреза – и с обрезом тоже тяжело…

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