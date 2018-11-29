Более 100 калининградских школьников вступили в ряды Юнармии

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-29T15:38:59+03:00

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В Калининграде более 100 учащихся средних школ вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Торжественная церемония прошла в Дворце творчества детей и молодежи.

- В ходе совершения ритуала, в том числе торжественной клятвы, школьникам были вручены флажки, удостоверения и шевроны юнармейцев, - сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу 1 сентября 2016 года. Инициатива воссоздания молодежной организации «Юнармия» принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу.