Более 100 калининградских школьников вступили в ряды Юнармии
В Калининграде более 100 учащихся средних школ вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Торжественная церемония прошла в Дворце творчества детей и молодежи.
- В ходе совершения ритуала, в том числе торжественной клятвы, школьникам были вручены флажки, удостоверения и шевроны юнармейцев, - сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений Российского движения школьников и начало свою работу 1 сентября 2016 года. Инициатива воссоздания молодежной организации «Юнармия» принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу.