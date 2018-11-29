2018-11-29T15:51:18+03:00
Общество

Алиханов – о демонтаже ангаров на Балткосе: Работы должны быть приостановлены до получения разрешения

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Антон Алиханов прокомментировал демонтаж уникальных ангаров для гидросамолетов на Балтийской косе. Свой комментарий в Instagram он оставил в качестве ответа на вопрос одного из пользователей.

- Разрешения на демонтаж от муниципалитета у собственника нет, за это он будет оштрафован, работы должны быть приостановлены до получения разрешения. Объект при этом не является объектом культурного наследия и находится в частной собственности. – написал глава региона.

Как ранее писала «Комсомолка», в среду вечером появилось сообщение о том, что на Балтийской косе начался снос уникальных ангаров для гидросамолетов. По словам общественника из Балтийска Сергея Дустина, стальные балки ангаров начали распиливать на металл.

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