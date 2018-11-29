2018-11-29T16:35:32+03:00
Общество

Взнос на капремонт в Калининградской области не увеличится в 2019 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Взнос за капремонт в Калининградской области в 2019 году сохранится на прежнем уровне – 5,9 рублей за квадратный метр. Соответствующий законопроект был ободрен на заседании Облдумы в четверг, 29 ноября.

Как сообщил и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, в области наблюдается рост собираемости взносов на капремонт от жителей. За десять месяцев 2018 года этот показатель в среднем по области превысил 84%. За аналогичный период 2017 года он составлял 77,8%.

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