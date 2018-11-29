Калининградцев приглашают на «Научный стендап»

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-29T16:47:57+03:00

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Молодые ученые Калининградской области участвуют в конкурсе «Научный стендап», смысл которого рассказать просто о сложном. Ребята отвечают на вопросы о том, почему в Калининграде много каштанов с «ржавыми» листьями. Или о том, куда отвозят медицинские отходы в регионе.

За лучшее выступление у микрофона полагается приз – 30 тысяч рублей и возможность публикации научной работы в престижном журнале.

Как рассказали организаторы, второй этап конкурса «Научный стендап» состоится в пятницу 30 ноября.

Работы по актуальным проблемам точных, естественных и гуманитарных наук оценит экспертное жюри, которое возглавляет доктор экономических наук Андрей Горохов.

На конкурс подано 14 исследований. Первые 6 представлены 23 ноября. Экономика, биология, право, философия, этимология, биотехнологии – молодые калининградские учёные Калининграда исследуют все.

Посмотреть выступления ученых можно 30 ноября в читальном зале облатсной научной библиотеки. Начало в 17.00.

Вход свободный.