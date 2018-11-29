В Калининградской области в этом году СПИД унес 71 жизнь

СЕГОДНЯ 16:50 2018-11-29T16:50:57+03:00

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В текущем этом в области выявлено 382 новых случая заболеваний ВИЧ (38,4 на 100 тыс. населения), - такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Калининградской области. - Это на 15,4% меньше соответствующего периода прошлого года.

Всего, по данным ведомства, с начала регистрации заболевания в регионе выявлено 10883 случая ВИЧ-инфекции (1094,2 случаев на 100 тысяч населения).

- За 10 месяцев текущего года умерло 196 ВИЧ-позитивных жителей Калининградской области, в том числе от СПИДа - 71 человек, - отмечают специалисты.

Наибольшие показатели заболеваемости (число выявленных больных ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. жителей) зарегистрированы в Ладушкинском городском округе, Славском, Озерском, Краснознаменском, Правдинском, Гусевском, Гвардейском городских округах.

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом врачи настоятельно рекомендует всем пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус.