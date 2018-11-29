В Калининграде скрытые патрули ГИБДД помогли наказать нарушителей ПДД

СЕГОДНЯ 16:57 2018-11-29T16:59:30+03:00

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В Калининграде скрытие патрули ГИБДД провели профилактический рейд на двухъярусном мосту. Об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

- Одним из самых распространенных нарушений, особенное в час пик, это повороты в нарушение требований дорожных знаков и разметки. Некоторые автомобилисты, поворачивают со стороны улицы Ген.Буткова с правой полосы, предназначенной для движения прямо или направо, в нарушение Правил налево на двухъярусный мост, - отметили в отделе пропаганды.

Все нарушения были зафиксированы на видеокамеру и информация была передана экипажам, которые несли службу на улице Портовая. Нарушителей остановили и составили административные протоколы.