2018-11-29T16:59:30+03:00
Общество

В Калининграде скрытые патрули ГИБДД помогли наказать нарушителей ПДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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В Калининграде скрытие патрули ГИБДД провели профилактический рейд на двухъярусном мосту. Об этом сообщает отдел пропаганды ведомства.

- Одним из самых распространенных нарушений, особенное в час пик, это повороты в нарушение требований дорожных знаков и разметки. Некоторые автомобилисты, поворачивают со стороны улицы Ген.Буткова с правой полосы, предназначенной для движения прямо или направо, в нарушение Правил налево на двухъярусный мост, - отметили в отделе пропаганды.

Все нарушения были зафиксированы на видеокамеру и информация была передана экипажам, которые несли службу на улице Портовая. Нарушителей остановили и составили административные протоколы.

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