Пожилые калининградцы, узнав о ВИЧ, категорически отказываются от терапии

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-29T17:01:34+03:00

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В Калининградской области проживают 5535 ВИЧ-инфицированных, в том числе 371 человек, живущих с ВИЧ, отбывают наказание в местах лишения свободы, 350 иногородних граждан, а 348 лиц - без определенного места жительства. Таки данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

- В последние 5 лет в структуре путей передачи превалирует доля полового пути передачи, - говорится в отчете в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. – В 2018 году – это 85,2% случаев. При этом случаев заражения детей, родившихся от инфицированных ВИЧ-инфекцией матерей, в этом году не зарегистрировано.

- Наибольший прирост числа новых случаев отмечен в возрастных группах 40-49 лет и старше 50 лет, - констатируют медики. - В силу сложившихся взглядов на ВИЧ-инфекцию, как на болезнь маргинальных слоев, лица старшего возраста, у которых выявлено заболевание избегают обращаться за помощью в медицинские организации, поздно становятся на диспансерный учет из-за страха столкнуться со стигмой и дискриминацией.