В Калининградской области капитально отремонтировали 555 домов

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-29T17:08:55+03:00

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В Калининградской области работы по капитальному ремонту уже завершены по 555 домам. Такие данные были озвучены в четверг, 29 ноября, на заседании регионального парламента.

Еще 68 домов ремонтируются, средний процент готовности по ним составляет 80%. Также продолжаются работы по замене лифтового оборудования.

- В 2018 году для этого предусмотрели финансовую поддержку из областного бюджета в сумме 30 млн рублей. В итоге заменят 92 комплекта лифтового оборудования в 39 многоквартирных домах. Однако еще девять многоэтажек определены переходящими на будущий год. В них планируют заменить 21 лифт, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

Всего в этом году капитально отремонтируют 632 многоквартирных дома, в том числе и 57 домов-памятников, условия проживания будут улучшены для 30 тысяч человек.