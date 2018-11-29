СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-29T17:27:10+03:00

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Пропавшая в Краснознаменском районе пенсионерка найдена мертвой. Об этом сообщает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

77-летнюю женщину разыскивали в течение двух дней в окрестностях поселка Илловайское. В поисковой операции было задействовано четыре автомобиля, беспилотник, 20 спасателей, включая четырех кинологов.

- В результате поиска женщина была найдена без признаков жизни. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в поисково-спасательном отряде.