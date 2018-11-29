Следственный комитет намерен выяснить причины гибели 13-летней школьницы в Калининграде

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-29T18:27:05+03:00

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам доследственной проверки

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Следственный отдел по Центральному району Калининграда начал доследственную проверку по факту смерти 13-летней школьницы. Тело девочки сегодня утром обнаружили ее родственники в квартире по месту жительства. По предварительной информации, причиной летального исхода могла стать передозировка лекарственными препаратами.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - подтвердили в региональном Управлении СКР. - В том числе будут проверены причины и условия, которые могли способствовать трагедии. Тело погибшей направлено для проведения судебно-медицинского исследования с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.