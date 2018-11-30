2018-11-30T09:59:59+03:00
Происшествия

Во Взморье сгорела и обрушилась баня

К счастью, никто не пострадал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в минувший четверг 29 ноября на территории Светловского городского округа. В 16.57 поступило сообщение о том, что в поселке Взморье горит здание.

На место выехали пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области, в одноэтажной блочной бане сгорела и обрушилась крыша.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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