2018-11-30T10:07:55+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила 177 млн рублей на содержание скверов и парков

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Мэрия Калининграда выделила 177,7 млн рублей на содержание скверов и зеленых зон в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За эти деньги подрядчик, которого выберу по конкурсу, должен собирать и вывозить мусор, подметать и очищать от снега скверы и парки, стричь газоны, красить урны, скамейки и ограждения. Всего в городе 129 зеленых зон.

Кроме того, подрядчик обязан будет высаживать весенние и летние цветы, в том числе розы и тюльпаны, ухаживать за цветочной рассадой и молодыми деревьями – поливать, полоть пропалывать, вносить удобрения.

Итоги открытого конкурса планируется подвести 21 декабря.

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