В Калининграде угонщик разбил «Мерседес»

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-30T10:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Мерседес» пропал с улицы Левитана. Вскоре автомобиль обнаружили со следами ДТП на автодороге Калининград-Балтийск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Мамоново.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».