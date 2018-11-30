В Калининграде угонщик разбил «Мерседес»
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Мерседес» пропал с улицы Левитана. Вскоре автомобиль обнаружили со следами ДТП на автодороге Калининград-Балтийск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Мамоново.
На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».