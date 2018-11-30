2018-11-30T10:14:52+03:00
Общество

В Калининграде угонщик разбил «Мерседес»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Мерседес» пропал с улицы Левитана. Вскоре автомобиль обнаружили со следами ДТП на автодороге Калининград-Балтийск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Мамоново.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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