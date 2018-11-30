Под Светлогорском сбили насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-30T11:23:40+03:00

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В Светлогорском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на Зеленоградск-Приморск. Там сбили пешехода, который шел по проезжей части дороги. В результате наезда 28-летний мужчина скончался.

Водитель с места ДТП скрылся, сейчас ведется его розыск.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кому, что-либо известно о совершенном ДТП и личность водителя, сбившего пешехода, сообщить по телефонам: 8 – 40153-22179, либо 8-40153-22102.