Под Светлогорском сбили насмерть пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светлогорском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на Зеленоградск-Приморск. Там сбили пешехода, который шел по проезжей части дороги. В результате наезда 28-летний мужчина скончался.
Водитель с места ДТП скрылся, сейчас ведется его розыск.
Госавтоинспекция обращается ко всем, кому, что-либо известно о совершенном ДТП и личность водителя, сбившего пешехода, сообщить по телефонам: 8 – 40153-22179, либо 8-40153-22102.