2018-11-30T11:21:11+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Калининграде на «зебре» сбили пенсионерку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В четверг в Калининграде произошло два наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром на Московском проспекте49-летняя водитель «Тойоты» не стала останавливаться перед пешеходным переходом и сбила пожилую женщину. В результате наезда 88-летняя пенсионерка получила телесные повреждения.

Вечером на Большой Окружной 29-летний мужчина решил перейти проезжую часть вне пешеходного перехода, а 51-летний водитель «Сузуки» не успел остановиться. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

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