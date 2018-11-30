2018-11-30T12:02:32+03:00
Спорт

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на три матча

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Главный тренер калининградской «Балтики» дисквалифицирован на три матча. Решение об этом принял Контрольно-дисциплинарный комитет в четверг, 29 ноября.

Игорь Ледяхов дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес официальный лиц и неспортивное поведение во время матча 24-го тура ФНЛ «Балтика»-«Сочи». Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, матч в Сочи завершился победой хозяев поля со счетом 4:1.

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