Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на три матча
.Фото: fc-baltika.ru
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Главный тренер калининградской «Балтики» дисквалифицирован на три матча. Решение об этом принял Контрольно-дисциплинарный комитет в четверг, 29 ноября.
Игорь Ледяхов дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес официальный лиц и неспортивное поведение во время матча 24-го тура ФНЛ «Балтика»-«Сочи». Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Напомним, матч в Сочи завершился победой хозяев поля со счетом 4:1.