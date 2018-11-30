В Светлогорске пенсионерку будут судить за ложный донос

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-30T12:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Светлогорска пришла 67-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой воров. По словам пенсионерки, из ее квартиры пропали 15 тысяч рублей и золотые серьги.

Женщина предположила, что к краже причастен муж ее внучки. Полицейские провели проверку и установили, что серьги пенсионерка сдала в ломбард еще в начале года, а денег у нее отродясь не было.

Правоохранители решили еще раз поговорить с пострадавшей, которая призналась, что оговорила своего родственника, с которым у нее не сложились хорошие отношения.

Теперь на нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.