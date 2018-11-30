2018-11-30T12:41:19+03:00
Общество

За сутки в Калининграде оштрафовали 44 пешехода-нарушителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли 44 пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

В ведомстве напоминают, что пешеходы перед переходом проезжей части должны убедиться, что автомобили остановились. Также пешеходы в темное время должны использовать световозвращающие элементы.

Как ранее писала «Комсомолка», в четверг в Калинниграде сбили двух пешеходов, одни из них переходил дорогу вне пешеходного перехода. В Светлогорском районе в результате наезда погиб пешеход, водитель с места происшествия скрылся.

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