Главу администрации Пионерского оштрафовали за волокиту

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-30T12:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу администрации Пионерского привлекли к административной ответственности за волокиту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, местный житель обратился в администрацию с вопросом, однако в установленный срок ответ не получил, что является нарушением федерального законодательства.

На главу администрации Алексея Семенцова завели административное дело по статье 5.59 КоАП РФ. Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.