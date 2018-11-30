2018-11-30T12:59:16+03:00
Общество

Главу администрации Пионерского оштрафовали за волокиту

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Главу администрации Пионерского привлекли к административной ответственности за волокиту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, местный житель обратился в администрацию с вопросом, однако в установленный срок ответ не получил, что является нарушением федерального законодательства.

На главу администрации Алексея Семенцова завели административное дело по статье 5.59 КоАП РФ. Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

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