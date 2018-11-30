2018-11-30T13:16:40+03:00
Общество

Строительство школы на ул. Рассветной в Калининграде откладывается на год

Светлана БАРОН
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В 2019 году в Калининграде построят только одну школу — на ул. Артиллерийской. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам областной Думы Валерий Фролов, на школу на ул. Рассветной в бюджете не хватает денег.

- К сожалению, мы не можем одновременно строить две школы, потому строительство второй школы (на ул. Рассветной) откладывается на год. Такие крупные объекты обходятся примерно в миллиард рублей, львиную долю которых берет на себя федеральный бюджет. Мы были готовы взять свою часть расходов, но из федерального бюджета денег на вторую школу не получим, - рассказал Фролов.

Средства, запланированные на строительство школы на ул. Рассветной, в бюджете-2019 перенаправили на другие цели. Напомним, ранее губернатор Антон Алиханов высказал пожелание, чтобы школу на ул. Артиллерийской начали строить уже в феврале.

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