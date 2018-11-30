Энергетики ограничили доступ к ветропарку в Ушаково из-за копателей янтаря и любителей фотосессий

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-30T14:31:05+03:00

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«Янтарьэнерго» ограничило доступ к ветропарку в поселке Ушаково. На подъезде к ветряной электростанции установили шлагбаум, сообщает пресс-служба электросетевой компании.

- Энергетики пошли на эту меру в связи с участившимися случаями присутствия на площадке энергообъекта посторонних лиц. Для «черных копателей» и охотников дорога к ветропарку служит парковочной стоянкой, молодые пары устраивают свидания и фотосессии у ветрогенераторов. Больше всего энергетиков беспокоят стритрейсеры. На территории ветропарка они проводят гонки, рискуя врезаться в ветроэлектроустановки, - сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

В компании добавили, что с точки зрения экологии ветровые турбины не представляют никакой опасности. Они проходят сертификацию в соответствии с международными стандартами.

- Это позволяет их ставить даже в сельских местностях. Но, находясь в непосредственной близости от ветрогенераторов, человек может получить травму. В зимнее время на лопастях образуется лед, присутствует вероятность падения сосулек, - добавили в пресс-службе компании.