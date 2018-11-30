2018-11-30T14:40:59+03:00
Общество

Антон Алиханов ответит на вопросы жителей Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 3 декабря, губернатор Антон Алиханов ответит на вопросы жителей области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 12 часов на ГТРК «Калининград» начнется «Прямая линия» с губернатором. Трансляция программы будет проходить на телеканале «Россия-24», радио «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», а также на сайте «Вести Калининград».

Вопросы на прямой эфир принимаются на сайте region39-alikhanovu.ru.

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