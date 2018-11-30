Антон Алиханов ответит на вопросы жителей Калининградской области
.Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 3 декабря, губернатор Антон Алиханов ответит на вопросы жителей области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 12 часов на ГТРК «Калининград» начнется «Прямая линия» с губернатором. Трансляция программы будет проходить на телеканале «Россия-24», радио «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», а также на сайте «Вести Калининград».
Вопросы на прямой эфир принимаются на сайте region39-alikhanovu.ru.