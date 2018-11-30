Калининградец получил 10 лет «строгача» за 3 грамма метадона

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-30T15:17:23+03:00

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В сентябре этого года житель Калининграда договорился о покупке наркотиков, перевел 23 тысячи рублей продавцу и получил координаты «закладки». Смесь, которая содержала метадон и карфентанил общей массы не менее 3 гр., была спрятана около одной из автодорог.

Забрав наркотики, калининградец направился домой, однако его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании он полностью признал свою вину, но от дачи показаний отказался, заявив только, что купил смесь для личного употребления.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.