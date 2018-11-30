В Калининграде с начала года при пожарах погибли 4 человека

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-30T15:22:32+03:00

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С начала года в Калининграде произошло 376 пожаров в жилых домах. В них погибли 4 человека, ожоги и отравления получил 21 человек, сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

В прошлом году в областном центре было зарегистрировано 579 случаев пожаров, в которых погибло 12 человек.

В управлении отмечают, что большая часть пожаров могла бы быть предотвращена, если бы соблюдались несложные правила.

- Спасатели напоминают, что в частном секторе в каждом дворе необходимо иметь противопожарный инвентарь, бочки с водой, огнетушители, чтобы в случае возгорания помочь себе и соседу.На лестничных клетках многоквартирных домов нельзя устанавливать шкафы, другую мебель, хранить там предметы домашнего обихода, авторезину, другие материалы. Их возгорание будет способствовать быстрому распространению пожара в доме, - сообщает пресс-служба городской администрации.