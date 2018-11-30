В Зеленоградске задержали водителя, сбившего насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-30T15:58:04+03:00

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В Зеленоградском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который насмерть сбил пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Смертельный наезд произошел вечером в четверг, 29 ноября на автодороге Зеленоградск-Приморск. От полученных травм 28-летний пешеход скончался в БСМП Калининграда, водитель с места ДТП скрылся.

В пятницу личность водителя была установлена, его разыскали и доставили в отделение полиции для дачи показаний и проведения следственных действий.