2018-11-30T15:58:04+03:00
Общество

В Зеленоградске задержали водителя, сбившего насмерть пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя, который насмерть сбил пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Смертельный наезд произошел вечером в четверг, 29 ноября на автодороге Зеленоградск-Приморск. От полученных травм 28-летний пешеход скончался в БСМП Калининграда, водитель с места ДТП скрылся.

В пятницу личность водителя была установлена, его разыскали и доставили в отделение полиции для дачи показаний и проведения следственных действий.

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