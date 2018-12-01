В Калининграде двое уголовников попались на краже сковородок
Напасть на след преступников удалось, благодаря записям камер видеонаблюдения
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В полицию Калининграда обратился владелец магазина на улице Судостроительной: из помещения торгового предприятия пропали две сковородки. Сам бизнесмен подозревал в их похищении «группу мужчин», подозрительно ошивавшуюся в торговом зале.
На след преступников удалось напасть участковым уполномоченным полиции, которые просмотрели записи камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны ранее судимые 46-летний и 48-летний жители города. Уголовников ждет новый срок – каждому грозит до пяти лет лишения свободы.