В Калининграде двое уголовников попались на краже сковородок

СЕГОДНЯ 11:26 2018-12-01T11:26:04+03:00

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В полицию Калининграда обратился владелец магазина на улице Судостроительной: из помещения торгового предприятия пропали две сковородки. Сам бизнесмен подозревал в их похищении «группу мужчин», подозрительно ошивавшуюся в торговом зале.

На след преступников удалось напасть участковым уполномоченным полиции, которые просмотрели записи камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны ранее судимые 46-летний и 48-летний жители города. Уголовников ждет новый срок – каждому грозит до пяти лет лишения свободы.