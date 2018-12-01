Суд обязал калининградку заплатить за дачу, которую сожгла ее дочь

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-01T16:09:28+03:00

Несовершеннолетняя девочка с друзьями влезла в чужой дом и устроила там пожар

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В мае 2015 года житель Калининграда приехал навестить свою «фазенду», расположенную на участке в поселке Прегольский. Однако к своему изумлению горожанин на месте одноэтажной дачи обнаружил лишь дымящееся пепелище.

Проведя собственное расследование, мужчина выяснил, что его домишко вскрыла компания детей, предводительствуемая несовершеннолетней девчонкой. Детишки решили попробовать себя в роли хозяев и растопили печь, которую преспокойно бросили, когда играть во взрослых им надоело. Ночью от печки загорелся матрац, потом пламя перекинулось на все остальное. Короче, погорелец через суд потребовал у матери заводилы искрометного озорства возмещения нанесенного ущерба.

Суд в итоге разбирательства встал на сторону истца, решив взыскать с ответчицы 176 807 рублей (ну и расходы по оплате госпошлины – еще 4736,14 рублей). У женщины остается еще небольшая надежда на апелляцию в высшие инстанции. Но платить, скорее всего, придется.