Житель Калининграда вышел из ресторана и бесследно исчез

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-01T16:17:10+03:00

Вот уже почти пять лет о местонахождении Геннадия Славинского ничего не известно

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ОМВД России по Московскому району Калининграда устанавливает местонахождение 49-летнего Славинского Геннадия Ивановича. Мужчина еще 22 декабря 2013 года около 00:25 вышел из ресторана «Алые паруса» в поселке Прибрежный и бесследно пропал.

Приметы разыскиваемого: на вид 44 года, рост 165 см, плотного телосложения, волосы отсутствуют, глаза карие. Был одет в серое пальто, классические брюки темно-серого цвета на подтяжках, рубашку серо-белого цвета в полоску, черные туфли, на голове у него была коричневая кепка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Геннадия Славинского, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 55-24-73, 8-911-487-64-88 или 02.