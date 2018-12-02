Премия Рунета: Калининградская область стала лучшей в России по онлайн-закупкам

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-02T12:47:19+03:00

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Накануне в Москве прошла церемония вручения Национальной премии в сфере высоких технологий и интернета. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Калининградская область получила диплом в категории «Лучший регион на Портале поставщиков».

Лучшие партнеры Портала поставщиков определялись в рамках номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы», впервые включенной в Премию Рунета. Помимо Калининградской области, этого звания были удостоены также Пермский край и Кемеровская область.

Как отметили в пресс-службе, созданный в 2013 году правительством Москвы Портал поставщиков сейчас является одной из крупнейших в России площадок для закупок. Это «витрина», которая сводит заказчиков и поставщиков для закупок небольшого объема. Сейчас на Портале зарегистрировано более 130 тысяч поставщиков из всех регионов России, более 86% представителей малого бизнеса страны. Ежедневно на нем регистрируются около ста предпринимателей. С помощью этого ресурса заключено более 3,5 млн контрактов.

По словам руководителя регионального Конкурсного агентства Левана Дараселии, Калининградская область только начала работать на Портале поставщиков, но уже очевидно, что это направление способно повысить экономическую эффективность региональной сферы закупок.