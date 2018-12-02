Под вторым эстакадным мостом в Калининграде откроется площадка для паркура и скейт-парк

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-02T12:54:59+03:00

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Накануне губернатор Антон Алиханов осмотрел объекты благоустройства и проконтролировал ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калининграде. Один из объектов - спортивная плащадка под вторым эстакадным мостом в районе Московского проспекта.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, спортплощадка находится в завершающей стадии строительства. Она включает в себя устройство зоны для занятий паркуром и скейт–парк, пешеходные дорожки, новые опоры освещения и скамейки. Место планируется оснастить камерами аппаратного комплекса «Безопасный город».

- Площадка строится на благотворительные средства, - сообщил губернатор. - К нам давно обращались представители этих субкультур. Выбрали место, обустраиваем его. Как показала практика, в Калининграде такие пространства пользуются большой популярностью у молодежи. Здесь можно заниматься практически круглый год.