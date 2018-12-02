Юного похитителя аккумуляторов нашли по отпечаткам пальцев

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-02T12:59:10+03:00

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В полицию обратился 64-летний житель поселка Петрово, который сообщил, что в ночное время у него с автомобиля, припаркованного на стоянке около дома на улице Советская, были похищены два аккумулятора.

Сотрудниками следственно-оперативной группы с места преступления были изъяты отпечатки пальцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастен 17-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.