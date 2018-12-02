В Полесске подростки украли у 71-летнего пенсионера шесть ящиков водки и ящик портвейна

СЕГОДНЯ 13:13 2018-12-02T14:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

71-летний житель Полесска пожаловался полицейским на то, что неизвестные злоумышленники похитили из его автомобиля шесть ящиков водки и ящик портвейна. Всего - на 23 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, полицейские обследовали прилегающую территорию, нашли и опросили свидетелей происшествия и вскоер вышли на преступников. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полесска: ранее не судимые 18-ти и 16-летний местные жители, а также 16-ти и 15-летний горожане, которые уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Выяснилось, что подростки увидели, как хозяин автомобиля грузит в багажник водку с портвейном и решили похитить спиртное. Ребята вскрыли «Мерседес», забрали ящики со спиртным и спрятали неподалеку от места преступления.

Сейчас похищенное имущество изъято, а каждому из группы грозит до пяти лет тюрьмы.