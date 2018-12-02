Мэр Калининграда заявил о скором сносе падающего дома на Московском проспекте

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-02T14:04:17+03:00

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Падающий дом по адресу: Калининград, Московский проспект, 70, все-таки будет снесен. Об этом сообщил мэр Калининграда Алексей Силанов в ходе выездного совещания.

- На сегодняшний день все проблемы ранее проживавших в этом доме семей решены, - сказал Алексей Силанов. - Буквально на прошлой неделе у нас завершились последние судебные разбирательства, город выплачивает жильцам все необходимые компенсации.

Градочальник добавил, что мэрия приступает к разработке проекта по сносу здания:

- Это будет достаточно сложный технологический процесс. Дом №70 балконами связан с соседним домом №68 и нужна будет серьезная проектная работа, с точными расчетами, чтобы понимать, каким образом проводить демонтаж этого дома, сохранив при этом все рядом стоящие.