В центре Светлогорска образовался громадный провал на проезжей части

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-02T14:17:29+03:00

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На улице Карла Маркса в Светлогорске в ночь на воскресение образовался крупный провал на проезжей части. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Бондаренко. Движение было перекрыто, на место ЧП срочно выдвинулись работники светлогорского Водоканала, которые пытаются ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. К счастью, никто не пострадал.

- На протяжении трех метров и на такой же глубине разрушена керамическая канализационная труба, - объяснил на своей странице в Фейсбуке Владимир Бондаренко.

Предположительно, провал вызван аварийным состоянием ливневого коллектора, который не чистился на протяжении долгого времени.