Калининградец выиграл в Японии чемпионат мира по кудо
Калининградец Марат Алиасхабов стал чемпионом мира по кудо. Об этом сообщается на странице спортсмена в Инстаграм. В финальном бое Марат одолел москвича Сергея Минакова.
Финалы чемпионата мира по кудо прошли 2 декабря в Токио. Всего на счету команды России 12 золотых и 4 серебряных медали.
Кудо - современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе. В настоящий момент кудо - это динамично развивающийся вид спорта, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.