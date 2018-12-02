Калининградец выиграл в Японии чемпионат мира по кудо

СЕГОДНЯ 18:53 2018-12-02T18:53:46+03:00

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Калининградец Марат Алиасхабов стал чемпионом мира по кудо. Об этом сообщается на странице спортсмена в Инстаграм. В финальном бое Марат одолел москвича Сергея Минакова.

Финалы чемпионата мира по кудо прошли 2 декабря в Токио. Всего на счету команды России 12 золотых и 4 серебряных медали.

Кудо - современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе. В настоящий момент кудо - это динамично развивающийся вид спорта, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.