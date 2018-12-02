В Калининграде подорожал проезд в общественном транспорте
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С 1 декабря в Калининграде выроса цена билетов на проезд в общественном транспорте - автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках. Стоимость билета в автобусе выросла на 4 рубля и составила 24 рубля, на маршрутке можно доехать до места назначения за 26 рублей.
Автотранспортные предприятия давно лоббировали повышение тарифов, аргументируя это растущей ценой бензина и увеличившимися расходами на амортизацию транспортных средств.