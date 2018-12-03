В Неманском районе ночью сгорели два трактора
Также огонь уничтожил погрузчик
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник 3 декабря пожар случился в Неманском районе. На часах было 01.17, когда поступило сообщение о том, что в поселке Маломожайское горит сельскохозяйственная техника.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Калининградской области, полностью выгорело два трактора «Кейс». Также огонь уничтожил погрузчик «Маниту».
О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух местных пожарно-спасательных частей.