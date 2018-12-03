Создателя фестиваля «Балтийские сезоны» Давида Смелянского наградили медалью «За заслуги перед Калининградской областью»

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-03T08:12:34+03:00

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Театральный продюсер, организатор фестиваля «Балтийские сезоны» Давид Смелянской награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Награду ему вручил заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман на церемонии закрытия юбилейного XV фестиваля искусств «Балтийские сезоны» в Светлогорске.

Еще перед концертом, главным героем которого стал пианист-виртуоз Денис Мацуев, Давид Смелянский сказал, что Калининградская область стала для него родной.

- Я уже прирос к Калининградской области. Для меня эта территория стала родной. Несмотря на все проблемы, которые существуют у нынешнего времени, фестиваль есть, был и будет. Впереди – жизнь! – сказал он. – 15 лет назад перед нами ставили задачу, чтобы материковая Россия соединилась культурным мостом с Калининградом. Люди были мало информированы из-за своей отдаленности. И мы с этой задачей справились.

Давид Смелянской - заслуженный деятель искусств РФ, гендиректор Российского государственного театрального агентства, генпродюсер Московского театра Et Cetera и Московского театра мюзикла, художественный руководитель — генеральный продюсер фестиваля искусств «Балтийские сезоны», генеральный продюсер музыкального фестиваля «Crescendo».