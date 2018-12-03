Калининградцам предложили подписку на смартфон

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-03T11:05:49+03:00

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МТС с 1 декабря 2018 года для своих абонентов запускает в своих салонах связи программу продажи смартфонов по подписке, говорится в сообщении компании.

Схема работы программы такова: абонент ежемесячно платит фиксированную сумму за гаджет. За год он оплачивает половину его стоимости, а деньги списываются с мобильного счета. По истечении года абонент может либо приобрести другой гаджет, либо оставить устройство себе и продлить подписку еще на полгода.

В итоге подписчик оплачивает примерно 80% стоимости смарфона и заодно получает 10%-ную скидку на мобильную связь.

На первом этапе в программе будут участвовать смартфоны Samsung, а стандартный срок выплат составит 12 месяцев. В начале 2019 года акция будет расширена на других производителей, а пользователи смогут оформить подписку на 24 месяца.